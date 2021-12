Pituba recebe quatro novas faixas viárias

A avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, recebeu nesta quarta-feira, 11, quatro novas faixas de trânsito. As intervenções viárias foram realizadas nas proximidades do Jardim dos Namorados, entre o restaurante Caranguejo de Sergipe e a entrada da avenida Manoel Dias da Silva.

As novas vias foram abertas na tarde desta quarta, após cerimônia de inauguração capitaneada pelo prefeito ACM Neto. A intervenção, que contou com investimento de R$ 2 milhões, integra o eixo Investe do programa Salvador 360 – projeto que reúne iniciativas promovidas por órgãos municipais.

Agora, os motoristas que trafegam pela avenida Octávio Mangabeira, sentido centro, contarão com quatro vias de tráfego em vez de três. Os veículos poderão seguir direto pela avenida Manoel Dias, sem precisar passar pela rua Fernando de Menezes Góes, onde está localizado o colégio Integral. Apesar da modificação, a via que dá acesso à avenida Magalhães Neto está mantida.

Já quem percorrer o trajeto contrário, transitando pela Octávio Mangabeira sentido Itapuã, deve seguir pela Fernando de Menezes Góes para acessar o novo retorno, a ser deslocado para a entrada da Manoel Dias, próximo ao posto de gasolina. Este novo retorno servirá também para os veículos que deixam a avenida Magalhães Neto.

De acordo com o prefeito, as intervenções visam melhorar a mobilidade dos veículos que passam pelo local, que é considerado pelos órgãos de trânsito municipais como um dos principais pontos críticos de tráfego da capital baiana.

Proprietário de um bar que funciona na região do Jardim dos Namorados, José Francisco Vieira, 56, espera que as mudanças possam melhorar o constante congestionamento na região.

“A gente acaba perdendo cliente por causa do trânsito que é sempre intenso. Muitas pessoas desistem do lazer nessa região, afinal, ninguém quer encarar um engarrafamento para chegar a um bar”, disse.

A advogada Luciely Santana, 38, aprovou as intervenções. “Quando deixo Itapuã e sigo sentido centro, enfrento, pelo menos, 20 minutos de congestionamento em frente ao colégio Integral. Acredito que, agora, o trânsito vá desafogar, porque vamos contar com mais uma via”, disse.

Infraestrutura

Além das intervenções viárias, a região do Jardim dos Namorados recebeu, também, outros equipamentos, como novos semáforos, placas de sinalização e postes de iluminação. A pavimentação antiga também foi recuperada.

De acordo com a prefeitura, outras obras deverão ser realizadas nas próximas semanas. Dessa vez, os bairros do Imbuí e São Cristóvão serão contemplados com medidas que também visam desafogar o trânsito das regiões.

Em São Cristóvão, nas imediações do Salvador Norte Shopping, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) deverá promover a mudança no sentido de tráfego, que englobará a adoção de sentido único da avenida Aliomar Baleeiro, a partir da rua 3 de Maio, sentido shopping.

O tráfego oposto deverá ser feito por meio da rua Lauro de Freitas, seguindo pela rua 3 de Maio até retomar para a avenida Aliomar Baleeiro, sentido Cajazeiras.

No Imbuí, na saída do Marback, será implantado um novo acesso na saída da rua Jayme Sapolnik. A mudança aproveitará o semáforo de pedestres existente em frente ao canteiro central do Imbuí.

Com isso, os motoristas que saem do Marback terão acesso direto à avenida Jorge Amado, sem precisar transitar pela rua das Araras.

