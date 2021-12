Pituba ganha novo espaço gastronômico e de lazer nesta quarta-feira

A orla da Pituba recebe a partir desta quarta-feira, 7, um espaço para gastronomia, entretenimento e lazer. A inauguração da Vila Jardim dos Namorados irá ocorrer, às 18h30, com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, além de outras autoridades.

O local passa a contar com seis quiosques, que terão opções gastronômicas que envolvem pratos típicos baianos, hambúrgueres gourmet e também comidas da cozinha mediterrânea. Na Vila, há 300 vagas de estacionamento, segurança 24h e espaço para shows e eventos artísticos.

A criação deste novo ambiente foi inspirada na Vila Caramuru, que fica localizada na orla do Rio Vermelho.

