Pituaçu ganha terminal de autoatendimento do Salvador Card

Os usuários do transporte público ganharam nesta quinta-feira, 5 , mais uma máquina de autoatendimento de recarga do Salvador Card. Desta vez, os passageiros da região de Pituaçu foram os contemplados, já que o novo aparelho será instalado no campus da Universidade Católica do bairro.



Conforme a prefeitura, o próprio usuário pode realizar a recarga sem precisar do auxílio de algum funcionário. No aparelho, pode somente usar notas de R$ 5, R$ 10, R$ 20 ou R$ 50, introduzindo o valor exato que se deseja recarregar, pois a máquina não retorna troco.



Os pontos onde já existem outros 28 terminais de autoatendimento são:



Estação da Lapa (8),

Iguatemi (5),

Comércio (5),

Cajazeiras (3),

Periperi (1),

Prefeitura-Bairro do Subúrbio (1),

Prefeitura-Bairro do Centro (1),

Prefeitura-Bairro de Pau da Lima (1),

Prefeitura-Bairro do Cabula (1),

Prefeitura-Bairro da Cidade baixa (1) e

Universidade Unijorge (1).

