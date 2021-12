Pistolas israelenses são apreendidas com dupla morta em confronto

Duas pistolas de fabricação israelense foram encontradas com dois suspeitos de crime no bairro da Calçada, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os dois morreram em uma troca de tiros com policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio).

Eles estavam na região do Plano Inclinado quando foram abordados pelos policiais. Após o confronto, os dois foram levados para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram.

Os policiais apreenderam com eles as duas pistolas – que possuem calibre 9 mm e são de uso restrito das Forças Armadas e da Polícia Federal –, além de carregadores, munições e celulares.

