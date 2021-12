Pistola ponto 40 é utilizada por 80% dos policiais civis

Dos 6 mil policiais civis em todo o Estado, cerca de 80% possuem uma pistola ponto 40 que pertence à corporação, mas que permanece 24 horas com o agente. A arma é utilizada pelos 4.800 policiais, mesmo quando estão fora de serviço.

No último dia 13, o policial civil Jansen Alves Nascimento estava de folga e usou a arma, uma pistola de calibre ponto 40 do Estado, para atirar contra o produtor de eventos Leonardo Moraes, 33 anos, após uma briga em um bar no Imbuí. Baleado, Leonardo foi internado e morreu três dias depois. O policial alvejou ainda um colega do produtor, Lucas Urpia, 19, que já recebeu alta.

Segundo o titular da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), Arthur Gallas, o objetivo é equipar todos os agentes em tempo integral com armas da instituição.

"O agente é policial 24 horas por dia. Ele pode estar na rua e te r que intervir. Alguns pensam que é um retrocesso (armar policiais em tempo integral), mas é um avanço da instituição. Casos como o do Imbuí são exceção", destaca.

O pai da vítima, o médico Leonardo de Almeida, diz que é preciso maior preparo. "Não deve estar armado na folga a não ser que seja um policial bem preparado. Ele não tinha controle e atirou no meu filho", lamenta.

Para o pesquisador do Programa de Gestão e Estudo de Segurança Pública da Ufba, o coronel Antônio Jorge Melo, é preciso debater sobre a necessidade do porte pessoal de armas.

"Se o policial não pode estar desarmado em um lugar, ele deve restringir os locais a que vai. Se está num bar bebendo, para que estar armado? Tem que adotar um comportamento preventivo", questiona o professor.

O coronel defende ainda que se evite ingerir bebidas alcoólicas. "A pessoa confia na arma para resolver problemas pessoais. O álcool ajuda. Não existe vacina contra isso. Tem que ter acompanhamento", opina.

Porte pessoal - O CFPC funciona ainda como órgão intermediário para que os policiais comprem armas para uso pessoal. Só de pistola de calibre ponto 40 foram adquiridas 602, de 2007 até esta segunda, 22.

Já a assessoria da Polícia Militar informa, por meio de nota, que os 32 mil PMs utilizam armas de fogo da corporação só quando estão em serviço. Exceções podem ocorrer, como quando policiais estão ameaçados de morte.

No entanto, a assessoria da PM destaca que o número de policiais que têm arma de porte pessoal e a quantidade de equipamentos da corporação não podem ser revelados por se tratar de dados "estratégicos". O controle é feito pelo Departamento de Apoio Logístico.

Para Gallas, o equipamento é necessário diante do próprio risco da profissão e da obrigação de intervir em situações de conflito, mesmo de folga.

No entanto, o coordenador do CFPC admite que não existe monitoramento. Os casos em que as armas precisam ser recolhidas são identificados na capacitação ou quando o delegado verifica a necessidade. "Nos Estados Unidos, é feito um teste periódico. A gente não está nesse nível e não sei quando estaremos", ressalta Gallas.

Ainda segundo o coordenador, não há determinação de como usar as armas quando estiver de folga e os policiais deveriam seguir o "bom senso" e o que aprenderam na Academia de Polícia.

