Pistola pertencente a polícia é encontrada durante busca em casa de suspeito

Uma pistola calibre ponto 40, pertencente à Polícia Civil, foi recuperada, na manhã desta terça-feira, 23, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de Lucas de Assis Santana, suspeito de assalto a um petshop.

De acordo com a Polícia, Lucas é investigado pelo assalto a um petshop ocorrido em março de 2018, no bairro de Brotas, em Salvador, onde o proprietário foi baleado três vezes. Na época do ocorrido, foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito fugindo do local.

Conforme o órgão, a pistola apreendida na casa, no bairro de Cosme de Farias, foi roubada de um policial civil, baleado numa lanchonete, na região do Barbalho, em junho de 2017. Além disso, Lucas também é apontado como líder do tráfico de drogas na localidade do 'Alto do Formoso'.

Os agentes também encontraram na casa do suspeito, munições, um simulacro de pistola e porções de maconha. Lucas não estava no imóvel e segue foragido.

