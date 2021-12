Pistola e drogas são apreendidas no complexo Nordeste de Amaralina

Policiais Militares da Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico apreenderam uma pistola fabricada na China, munições e drogas no complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite deste domingo, 5. Os militares faziam ações de reforço do patrulhamento na localidade de Santa Cruz, quando encontraram homens armados, na rua Santo André.

Houve confronto e um dos criminosos, que ficou ferido, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola de uso restrito calibre 9mm, de fabricação chinesa, carregador, munições, 122 pinos de cocaína e um celular.

Durante o confronto, um PM foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Ele foi também socorrido para o HGE, atendido e não corre risco de morte.

adblock ativo