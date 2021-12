Pistola de fabricação israelense é apreendida no Calabar

Um homem foi preso na noite deste domingo, 26, no bairro do Calabar, em Salvador. Com ele, foram encontradas drogas e uma pistola de 9mm de fabricação israelense.

Segundo informações da PM, a arma estava com numeração raspada e 11 munições. A polícia também apreendeu 268 pedras de crack e R$ 304 em dinheiro. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

adblock ativo