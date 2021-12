Pista principal do Aeroporto de Salvador será interditada nesta quinta

A pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador passará nesta quinta-feira, 23, pela última etapa de intervenção. A paralisação da via servirá para realizar melhorias na parte central, além de implementar sistema de drenagem, recapeamento e repintura da sinalização horizontal. O objetivo é aumentar a segurança e se adequar às normas internacionais de aviação.

O processo é o último de três etapas, e tem prazo de término previsto para final de setembro. As duas primeiras fases ocorreram no ano passado e contemplaram recapeamento, melhorias no acostamento e na sinalização horizontal, ajustes na faixa de pista e implantação da área de segurança de fim de pista (RESA) nas duas extremidades.

Enquanto a pista principal estiver interditada, as atividades de pouso e decolagem do aeroporto ocorrerão por meio da pista auxiliar - reformada em outubro do ano passado e apta a receber aeronaves de maior porte, como Boeing 737 e Airbus 320 - nas madrugadas de terça e sábado, entre 01h30 e 08h30. Para minimizar possíveis transtornos, as companhias aéreas e autoridades do setor aeroportuário já foram comunicadas da intervenção com antecedência.

