Pista principal do aeroporto de Salvador é reaberta

Após pane elétrica que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 20, a pista principal do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães teve as luzes de orientação dos pilotos restabelecida e foi liberada às 20h, deste sábado, 22. De acordo com a Salvador Bahia Airport, as companhias aéreas foram comunicadas que poderiam retornar a programação regular de pousos e decolagens da pista.

O local precisou ser interditado para o restabelecimento total do balizamento luminoso. Um dos funcionários contratados para trabalhar nos reparos da pista, o engenheiro eletricista Elismar Santos Barbosa, 35 anos, morreu após tomar um choque em um dos cabos de energia.

Em nota, a concessionária responsável pelo aeroporto afirmou que a equipe da empresa encontrou "diversos desafios para requalificar um equipamento que não teve a manutenção devida por muitos anos".

Ainda de acordo com a concessionária, "o evento responsável pelo problema do balizamento mostrou-se mais desafiador do que o esperado, mesmo com o trabalho incansável das equipes de manutenção que estiveram atuando 24 horas por dia nos últimos dias".

