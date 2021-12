Pista principal de voo do Aeroporto de Salvador passará por intervenções

A partir desta quarta-feira, 12, a pista principal de voo do Aeroporto de Salvador passará por uam obra de requalificação. O intuito é melhorar a infraestrutura e ampliar a segurança das operações. As intervenções integram o Contrato de Concessão do local e tem a conclusão dos serviços na pista principal prevista para outubro de 2019.

A pista já está operando de acordo com as exigências feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), as intervenções servirão para aumentar a eficiência e segurança dentro dos padrões internacionais, além de ampliar a vida útil da pista, evitando com que a necessidade de serviços de manutenção ao longo do tempo.

As fases

Neste momento inicial haverá três etapas, que visam evitar um impacto às atividades do Aeroporto. Nas duas primeiras os pousos e decolagens poderão ocorrer normalmente, sem precisar de um fechamento total da pista, somente parcial.

A primeira fase começa nesta quarta e seguirá por quatro meses, com previsão de conclusão em janeiro do ano que vem. Ela contempla o recapeamento, além de melhorias no acostamento e sinalização, também haverá ajustes na faixa de pista e implantação da área de segurança.

O foco da etapa inical será nos 900 m finais da pista, e ocorrerá das 7h30 às 17h30. Com os serviços ocorrendo no período diurno, os voos internacionais não serão afetados, já que as operações com aeronaves de grande porte normalmente acontecem no período noturno.

A pista intitulada como "taxiway A", usada para movimentação de aeronaves, passará por intervenção. Ela fica paralela à área de pousos e decolagens.

De janeiro até abril de 2019, as intervenções físicas irão ocorrer nos 900 m iniciais da pista principal. A terceira fase será se concentrará entre os meses de maio a agosto, também do ano que vem, e será implementada na parte central da pista.

Serviços extras

Paralelo às intervenções, nos dias 25, 26, 27 e 29 serão destinados a serviços de manutenção programada na pista principal. Neste período haverá remoção de borracha de recuperação de asfalto, manutenção do sistema de balizamento e revitalização da sinalização horizontal.

As ações adicionais ocorrerão das 2h às 6h, no momento em que a pista estará fechada para operações.

Essas mudanças gerais fazem parte do cronograma de obras previsto no Contrato de Concessão do Aeroporto com a VINCI Airports, que assumiu a gestão de operações do terminal. As obras possuirão duas fases nos próximos quatro anos. A primeira teve início em abril deste ano e a conclusão é prevista para outubro de 2019. Já a segunda tem previsão de conclusão para outubro de 2021.

A primeira etapa foca em ampliar e modernizar o terminal de passageiros, além de mudanças no embarque e desembarque, atualização nos banheiros e fraldários e melhorias internas e externas.

