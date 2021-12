Pista interditada por deslizamento é liberada na Suburbana

O trânsito na Avenida Afrânio Peixoto, que havia sido interditado por conta de um deslizamento de terra na rotatória de Periperi, sentido Paripe, foi liberado por volta de 17h desta segunda-feira, 31, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).



A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) concluiu que o deslizamento ocorrido por volta de 1h50 desta madrugada, foi provocado por uma rocha em estado de decomposição, que originou o solo massapé, mais propício para as ocorrências de deslizamento depois da chuva.



De acordo com a prefeitura, a Sucop vai avaliar o terreno da área onde houve o deslizamento e analisar a situação dos imóveis da região. Enquanto o serviço não é concluído, o trânsito continua interditado e desviado na região do Clube Flamenguinho.

