Pista do aeroporto é liberada e voos serão regularizados

A pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador foi liberada na tarde desta segunda-feira, 12, às 17h, após ser bloqueada para passar por reparos durante a tarde.

Por meio de sua assessoria, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou a reabertura da pista, que 10 minutos após já recebeu o pouso de uma aeronave da empresa Avianca, que partiu da cidade de Aracaju.

No total, foram 10 voos cancelados e outros 20 que sofreram atrasos, a maioria por conta da interdição. As empresas afetadas firmaram um acordo com a Empresa para minimizar o impacto do problema nos usuários.

De acordo com a Infraero, até a meia-noite a malha aéra será ajustada totalmente. Na terça, 12, o aeroporto já volta a operar normalmente.

