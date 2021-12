Pista do aeroporto de Salvador será interditada por 70 dias

O Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, terá a pista principal de pousos e decolagens interditada por um período de 70 dias para manutenção.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) a obra será iniciada na próxima terça-feira, 15, e irá ocorrer até o dia 25 de novembro, tendo as intervenções das 22h às 5h [horário de Brasília]. Durante as obras, a pista auxiliar estará disponível para operações de aeronaves até o Boeing 737-300.

Ainda conforme a Infraero, o horário das intervenções foi estabelecido em conjunto com os órgãos que atuam no setor e com as companhias aéreas, buscando minimizar o impacto aos passageiros. O órgão recomenda que os passageiros que já compraram as passagens dentro do período das obras, devem entrar em contato com a companhia aérea responsável por seu voo, afim de obter informações sobre a necessidade de remanejamento de horários.

A obra tem como objetivo manter os níveis de segurança das operações de pousos e decolagens do aeroporto. No valor de R$ 4,1 milhões, a intervenção também compreende a pista de taxiamento (manobra de aeronave) "alfa".

