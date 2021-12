Pista concretada vai cobrir rio da Centenário

Termina nesta sexta-feira, 18, o prazo dado pelo Ministério Público Estadual para a prefeitura entregar a documentação de licenciamento ambiental e de estudo de impacto ambiental referente ao projeto de drenagem e de reurbanização do Rio dos Seixos, na Avenida Centenário, em Salvador. A promotora do Meio Ambiente, Cristina Seixas, questiona a viabilidade ambiental da obra.



O trabalho vai resultar na colocação de pista concretada na extensão do rio, de 1,5 km, sobre a qual serão instalados quiosques, parque, ciclovia e pista de cooper. Em execução desde fevereiro, o projeto de R$ 28,5 milhões, que promete resolver problemas de alagamento da via, gera polêmica entre especialistas, ambientalistas e prefeitura.



As discussões passam por conceitos de urbanização e por parâmetros ambientais legais, sobretudo se a natureza da obra exige ou não realização de estudo de impacto ambiental. Na próxima segunda-feira, 21, tais pontos serão discutidos em audiência pública, às 14h30, na sede do ministério, em Nazaré.



O arquiteto Luiz Antunes Nery, responsável pela Superintendência de Meio Ambiente (SMA), da Prefeitura de Salvador, garante que toda a documentação está em conformidade com a legislação ambiental em vigor, e a licença, assinada por ele, foi concedida após análise do projeto.

Ele descarta, no entanto, a necessidade de estudo de impacto. “Como a intervenção é no próprio leito do rio, que está degradado, não tem impacto negativo, e sim positivo. Por isso, não é preciso o estudo”, diz Luiz Antunes.



Segundo o superintendente da SMA, também não há necessidade de licenças concedidas por órgãos ambientais nos planos estadual e federal. A informação é confirmada pelas assessorias do Instituto do Meio Ambiente (IMA – antigo CRA), na esfera estadual, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no âmbito federal. De acordo com o Ibama, esse tipo de licença extrapola a sua competência pelo fato de o rio estar localizado em perímetro urbano.



A promotora do MP, Cristina Seixas, entretanto, considera “um absurdo” a dispensa do estudo, apontando a Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). “A resolução exige o estudo de impacto para obras de drenagem”, argumentou.

Cristina Seixas também se pauta em pareceres de especialistas de diversas instituições, como a Ufba e a Uneb, e das organizações não-governamentais Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) e Germen. “Eles questionam, inclusive, se a obra resolverá o problema da enchente”, disse Cristina.



Em texto encaminhado ao MP, o professor Lafayette Luz, do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Ufba, critica a obra por ela seguir uma “visão corretiva”, já ultrapassada em países desenvolvidos, onde o novo conceito de sustentabilidade prevê que a drenagem pluvial urbana deve obedecer aos mecanismos naturais de escoamento, possível apenas com um planejamento de ocupação urbana.



O professor questiona se com a obra os problemas dos alagamentos serão resolvidos. “Verifica-se um enclausuramento do Rio dos Seixos. Seu fundo e suas margens serão paredes de concreto e os fluxos superficial-subterrâneos não mais ocorrerão. A superfície das águas que ali escoam será limitada à cobertura de concreto que lhe está sendo imposta. Para onde irão essas águas excedentes ao tocar esse teto?”



O subsecretário municipal dos Transportes e Infra-Estrutura, Jorge Augusto Guimarães, parte em defesa do projeto, financiado pelo Ministério da Integração Nacional, com contrapartida da prefeitura: “Toda a parte legal foi cumprida, inclusive sob o aspecto ambiental. Caso contrário, não passaríamos pelo rigoroso crivo do ministério para a aprovação de projetos”.

