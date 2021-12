Pista afunda e interdita acesso ao Porto Seco-Pirajá

A pista de acesso ao bairro de Porto Seco-Pirajá está interditada nesta sexta-feira, 11, por conta de um afundamento no asfalto na via lateral à localidade, na altura do km 620 da BR-324, dois quilômetros antes da cratera que se formou na rodovia em junho deste ano.

De acordo com a concessionária Via Bahia, o solo cedeu por conta das fortes chuvas que atingiram Salvador na manhã desta quinta, 10, abrindo um buraco próximo ao canteiro que separa a via marginal da pista principal da estrada.

A concessionária avalia a situação, já que uma obra no local é complexa por conta de existir uma adutora que abastece Salvador e galerias de águas pluviais que cortam a BR-324.

Além do afundamento da pista, há ruas alagadas no Porto Seco-Pirajá, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quem pretende acessar o bairro, não terá como entrar pela via na altura de Brasilgás e deve seguir pela BR-324.

