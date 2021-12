Pipoco vai contar com esquema especial de ônibus e atendimento médico

Depois do Fuzuê e Furdunço, realizados no último fim de semana, os foliões em Salvador vão contar com um esquema especial para o "Pipoco", festa que acontece nesta terça-feira, 6, a partir das 20h.

A atração reunirá o cantor Léo Santana a bordo de um trio, no trecho que vai do Clube Espanhol até o Farol da Barra, e o DJ Alok, que estará na Torre Eletrônica montada bem em frente ao cartão-postal, na Barra.

Confira o esquema especial para o Pipoco:

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai montar um módulo próximo ao Farol da Barra, para atender soteropolitanos e turistas, das 19h às 1h.

Trânsito

Para a realização do Pipoco, a Transalvador vai fazer alterações de tráfego em algumas vias da Barra. Das 15h de terça-feira, 6, até as 2h de quarta-feira, 7, haverá proibição de circulação e estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a rua Afonso Celso e o Largo do Farol; e na avenida Oceânica, no trecho entre o Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira.

Os veículos terão como opção de tráfego, sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, Avenida Centenário e rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir em direção à Barra, terá como opção a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas. A Zona Azul será permitida na Rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 12h de terça-feira, 6, até as 2h de quarta-feira, 7, com cartelas a R$20.

Ônibus

Pirajá, Pituba, Pau da Lima e mais de 20 linhas, que têm como destino a Barra, terão o funcionamento prolongado até 2h da manhã de quarta-feira, 7. As 14 linhas que têm como destino a Estação da Lapa também contarão com este esquema. (veja a lista completa abaixo).

Táxi e mototáxi

Quem optar por ir ao Pipoco de táxi, terá como opção quatro pontos existentes na região. Eles estão localizados em frente ao Shopping Barra, em frente ao Bompreço (Chame-Chame), no Porto da Barra e na rotatória da Praça Lord Cochrane. Um ponto extra também foi criado para o evento, que ficará na Avenida Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris.

Outra opção é utilizar o serviço de mototáxi que ficará à disposição da população no ponto especial implantado na Avenida Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

