Pinturas antigas são descobertas em igreja na capital baiana

Arquitetos e restauradores encontraram pinturas antigas durante obra que está sendo realizada na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, no Corredor da Vitória.

Os afrescos religiosos ainda estão sendo estudados para que sejam datadas as origens, mas suspeita-se que sejam do século 19 pelos traços dos desenhos.

Segundo Emília Barretto, tecnóloga em restauração com especialização em pintura parietal, a descoberta das obras ocorreu durante as reformas no templo.

"Algumas características levam a deduzir que tenham sido feitas pelo artista Cecelli, devido a algumas características familiares, como o formato dos rodapés, dos rodameios e das repetições. Mas apenas um estudo aprofundado poderá confirmar a autoria", explicou Emília.



"Essas pinturas estão presentes por toda a igreja e foram feitas com um processo chamado têmpora oleosa, que utiliza uma mistura de pigmentos e ovo para fixar os desenhos", detalhou a restauradora.

Conservação

Segundo Emília, o processo de preparação do local foi fundamental para que a pintura resistisse por décadas, mesmo sob outras camadas de tinta, oriundas das sucessivas reformas sofridas pela igreja.

Para o pároco Luiz Simões, é uma grande satisfação ver ressurgir no templo uma beleza que estava escondida. "Após a reforma, a comunidade desfrutará da fé, além da estética e da beleza da paróquia", contou.

A reforma, iniciada em junho de 2013, tem previsão de conclusão em dezembro deste ano.

Reforma começou em junho de 2013 e deverá ir até dezembro (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

