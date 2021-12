Pintor não apoia esposa em briga com vizinha e é morto

A companheira do pintor Valdemir Santos Lima, morto na noite desta quinta-feira, 27, é procurada pela polícia. Claudinéia dos Santos Almeida, de 25 anos, é suspeita de ter esfaqueado a vítima após uma discussão dentro de casa no bairro da Federação.

De acordo com familiares de Valdemir, o desentendimento aconteceu após um encontro com amigos. Depois que o casal saiu da casa do pintor, Claudinéia teria começado a discutir com uma vizinha, com quem ela trocou agressões verbais. Valdemir não teria interferindo na discussão, o que incomodou Claudinéia, que tinha ingerido bebida alcóolica.

Conforme testemunhas, a suspeita queria que o companheiro a defendesse e como ele não fez isso, começou a brigar com ele. O pintor, então, teria entrado para casa e os familiares dele, que moram no mesmo prédio que ele, ouviram o barulho da discussão deles e de objetos sendo quebrados.

Diante da confusão, o irmão de Valdemir e o marido de uma sobrinha dele foram até a casa dele. Neste momento, Claudinéia, que estava na cozinha, teria pego uma faca e avançado na vítima.

Valdemir foi atingido com um golpe de faca no coração. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Claudinéia fugiu após o crime e está foragida.

