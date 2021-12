Pintor morto em assalto a ônibus temia perder a vida em um roubo

O pintor Djalma da Paixão Ferreira, 42 anos, morto durante um assalto a ônibus na avenida Paralela na manhã desta sexta-feira, 5, rezou durante o crime. De acordo com o cobrador Roberto Mário Lima, ao perceber o crime, Djalma começou a orar pedindo proteção.

"Dentro de uma semana, ele foi assaltado duas vezes. Ele não aguentava mais. Ele disse que ia ficar em casa, preferia ficar desempregado em casa porque estava vendo a hora de ser morto. Não deu tempo. Infelizmente meu irmão foi morto”, lamentou Edilson da Paixão Ferreira.

Ele não participou da reação dos passageiros que tentaram imobilizar os assaltantes. O grupo agrediu um dos três assaltantes, que acabou atirando dentro do ônibus. Um comparsa dele também efetuou um disparo dentro do coletivo e outro do lado de fora, durante a fuga.

Djalma foi um dos primeiros a descer correndo do ônibus após o coletivo parar embaixo do viaduto de retorno à avenida Orlando Gomes. Segundo o motorista Jackson dos Santos Santana, o pintor desceu cambaleando e caiu no canteiro central já sem vida.

Djalma foi baleado nas costas e a bala transfixou seu corpo, saindo pelo abdômen. A polícia não sabe se ele foi baleado dentro ou fora do coletivo.

Medo de assalto

O irmão de Djalma, o maqueiro Dilson da Paixão Ferreira contou que o irmão temia morrer em um assalto. "Essa semana ele falou com minha mãe que ia sair do trabalho porque estava vendo a hora de ser morto. Disse que preferia ficar em casa desempregado, do que passar pela situação que estava passando", contou se referindo aos dois assaltos que o irmão sofreu na última semana.

"Mas não deu tempo (dele deixar o emprego)", lamentou o irmão.

Crime

Três homens anunciaram o assalto em Mussurunga e falaram para o motorista seguir pela Paralela. Eles começaram a saquear os passageiros, que reagiram. Um assaltante atirou, causando confusão no ônibus.

Os bandidos pediram para o motorista parar e desceram correndo do coletivo.

Investigação

Equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos (Gerrc), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Operação Gêmeos da Polícia Militar buscam os três suspeitos de matar Djalma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia já está com as imagens das câmeras do ônibus para auxiliar na investigação.

Quem tiver informações sobre os criminosos podem informar a polícia por meio do Disque Denúncia da SSP, pelo número (71) 3235-0000.

