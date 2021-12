Pintor é executado a tiros a caminho do trabalho no IAPI

O pintor da Revita Engenharia Reinaldo Alves Borges, de 49 anos, foi assassinado a tiros, a caminho do trabalho, no início da manhã desta quarta-feira, 22, na Ladeira da Pedra – trecho que liga o IAPI ao Retiro, em Salvador.

Segundo uma testemunha e relatos ouvidos pela delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídio (DHPP), o crime foi praticado por dois homens em uma moto Yamaha Lander branca, com placa coberta por uma fita adesiva.

Conforme o relato, o pintor, que deixou mulher e dois filhos, tentou correr, mas foi baleado na cabeça pelo homem que estava na carona da moto. Depois, ele desceu do veículo e deu mais um tiro na cabeça de Reinaldo, já caído no chão.

Nenhum dos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima que estiveram no local do crime afirmaram suspeitar de autoria ou motivação do assassinato.

A TARDE apurou que o pintor se envolveu em uma briga num posto de gasolina próximo de casa, na Liberdade, segunda-feira passada.

“Reinaldo era uma pessoa direita e trabalhadora. Ninguém imagina quem possa ter feito isso. Ele era uma pessoa que todo mundo amava”, afirmou a cunhada Vancleide Santos, 47. Já a delegada Marilene Lima disse que “ainda é cedo para apontar autoria e motivação”.

adblock ativo