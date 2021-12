Pinguins são encontrados por pescadores em Itapuã

Dois pinguins foram encontrados por pescadores na manhã deste sábado, 11, no bairro de Itapuã. Os animais, que estavam nas areias da praia da Rua K, foram resgatados por volta das 14h por Alexandro Cosino, presidente do projeto sócio-ambiental Guardas Mirins do Abaeté. Ele os colocou em um isopor com gelo e informou aos órgãos ambientais.

"Eu liguei para a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), mas disseram que não era com eles", contou Alex. Cosino esperou até 18h, até que decidiu levá-los à delegacia da Polícia Civil de Itapuã. "Eles botaram os animais no carro e iam entregá-los para a Polícia Ambiental", falou Alexandro.

