Piloto passa mal e aeronave faz pouso em Salvador

Durante o voo JJ8054 da TAM, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, na França, o piloto da aeronave passou mal e teve que pousar o avião no aeroporto de Salvador. O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, 6, por volta de 1h30.

Mesmo após a aterrissagem, os passageiros ainda permaneceram cerca de uma hora dentro do avião. Somente após meia hora que o avião pousou é que foram informados sobre o ocorrido, de acordo com os próprios passageiros.

Segundo informações da assessoria de comunicação da companhia, os passageiros do voo foram encaminhados por volta de 3h para o hotel Tulip Inn, no Centro de Convenções de Salvador. Eles seguiram viagem para Paris às 12h40, no voo JJ9374.

Com relação ao piloto, a empresa informou que ele recebeu atendimento médico logo após pousar a aeronave, mas não foi mencionado o problema de saúde que fez o profissional fazer o pouso de emergência em solo soteropolitano.

A TAM, por meio de nota, também lamentou o transtorno para os passageiros e informou que "está prestando toda a assistência necessária tanto aos seus clientes quanto ao seu funcionário". Além disso, a empresa informou que "voos transoceânicos da companhia são realizados com dois pilotos e dois copilotos".

Passageiros realizaram novo embarque às 12h40 desta terça-feira (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

