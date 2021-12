Morre o piloto que comandava o avião que caiu no mar durante apresentação na Barra, neste sábado, 31. Robson André Textor foi resgatado por mergulhadores do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levado para o Hospital Português, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).



Ele fazia parte da esquadrilha civil Textor Air Show, de Goiás. Robson André fazia parte da equipe junto com o pai e o irmão, de acordo com o major Celino, da assessoria da Aeronáutica.

Eles já fizeram mais de 350 apresentações pelo Brasil. O evento fazia parte do "Sábado Aéreo", promovido pela Base Aérea de Salvador (Basv), na Barra, em comemoração pelo dia do aviador.

Paula Pitta e Paula Janay Piloto morre após avião cair no mar durante show aéreo

De acordo com testemunhas, a aeronave fazia uma acrobacia no ar se aproximando do mar e o piloto não conseguiu manobrar, colidindo com força na água.

O universitário Décio Calado disse que a sensação é que o avião ficou sem controle. "Ele fazia uma manobra que subiu e depois a aeronave ia caindo, parecia que estava sem controle. O avião caiu de vez na água e afundou logo. Foi tenso e as pessoas se aproximaram na hora da balaustrada".

A Aeronáutica informou que equipes de resgate estavam a postos e foram acionadas imediatamente. O público, que presenciou a queda e buscas pelo piloto, gritou comemorando o resgate dele.



Mas ele saiu desacordado e precisou receber massagem cardíaca, de acordo com o o estudante de engenharia, Victor Souza, que presenciou a ação.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a aeronave vai passar por perícia.







Público acompanhou o resgate na Barra (Foto: Victor Souza | Cidadão Repórter)

adblock ativo