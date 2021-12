Piloto ferido após ave se chocar em aeronave é transferido

O piloto da Academia da Força Aérea (AFA), que ficou ferido durante um desfile aéreo neste domingo, 10, em Salvador, foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro.

De acordo com o capitão Marcelo Trope, chefe da Sessão de Comunicação Social da Base Aérea de Salvador (Basv), o quadro do piloto Marcos Alessandro Sell é estável e ele não corre risco de morte.

O comandante Sell, que é oficial da Marinha, fraturou o rosto após um urubu colidir com o vidro da cabine do avião T27-Tucano pilotado por ele. A ave atingiu o lado esquerdo do rosto do piloto, que ainda conseguiu pousar a aeronave. Ele estava acompanhado de outro piloto, que saiu ileso.

O incidente aconteceu por volta de 15 horas, depois que quatro aeronaves sobrevoaram a Base Aérea, onde acontecia o evento "Portões Abertos", em comemoração ao 71º aniversário da Base Aérea.

No momento do choque com a ave, o avião seguia para pousar.

