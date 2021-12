Piloto de avião que caiu em Barreiras recebe alta médica

Recebeu alta na manhã desta segunda-feira, 15, a piloto Ana Maria Moraes, que ficou gravemenete ferida após sofrer um acidente de avião no dia 24 de julho, entre os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

Ela estava internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, para onde foi transferida em estado grave do Hospital do Oeste. O fotógrafo Rui Rezende, que também estava na aeronave, recebeu alta no dia 3 de setembro.

No momento do acidente, os dois realizavam um voo panorâmico em uma plantação de algodão para que o fotógrafo fizesse o registro.

