Piedade ganhará bandeira da Revolta dos Búzios

Para homenagear os heróis da Revolta dos Búzios e a luta dos negros na Bahia, será fixada réplica da bandeira do movimento na praça da Piedade, que já abriga o busto de quatro de seus mártires. A ação é resultado de uma articulação das secretarias estaduais de Reparação Social (Sepromi), de Comunicação (Secom) e da Cultura (Secult), com a participação dos blocos afros Olodum e Ilê Aiyê.

Ocorrida em 1798 na Bahia, a revolta foi organizada por líderes negros que queriam a Independência do Brasil e o fim da escravidão, tendo como inspiração os ideais da Revolução Francesa (1789).

Estudiosos indicam a existência de uma bandeira de duas tiras branca e uma azul, com uma estrela vermelha e a inscrição em latim Surge, nec mergitur (Apareça e não se esconda). A réplica dessa bandeira ficará hasteada na praça da Piedade.

"A instalação da bandeira alusiva à Revolta dos Búzios na Piedade é uma iniciativa de grande valor simbólico, de justiça e afirmação da luta do povo negro. Houve quatro líderes negros, perseguidos e mortos em consequência da trajetória de enfrentamento à escravatura e ao sistema político da época", frisa a titular da Sepromi, Vera Lúcia Barbosa.

Educação

Para o presidente do Olodum, João Jorge, é fundamental ter em Salvador e em toda a Bahia vários monumentos que remetam à Revolta dos Búzios. "A presença desses símbolos é extremamente importante para a educação do nosso povo, especialmente na praça da Piedade, onde os líderes foram mortos", frisa João Jorge.

Para Vovô do Ilê, a instalação da bandeira será importante para chamar a atenção do público, especialmente da população negra, sobre o movimento. "Acredito que a presença da bandeira vai despertar a curiosidade do público, dando mais visibilidade à história da revolta e dos seus mártires, ainda pouco conhecida do público, apesar da divulgação feita através dos blocos afros", destaca o presidente do Ilê Aiyê.

