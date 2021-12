Picolino resiste ao risco de sair da orla

Com 30 anos de tradição na Bahia e após várias lutas para manter o espaço em funcionamento, a Escola Picolino de Artes do Circo enfrenta agora o risco de ser transferida do local de origem por força de decreto municipal.

Entretanto, o espaço artístico localizado na avenida Octavio Mangabeira, em Pituaçu, atualmente oferece curso de formação para 80 jovens, apesar dos poucos apoios angariados.

"Aqui, funciona o cirquinho e o circão, mas o circão está interditado até setembro, porque estamos providenciado colocar a lona", comentou o gaúcho Clóvis Santos, 55 anos, responsável pela manutenção da estrutura do local há dez anos.

Foi ele quem recebeu a equipe de reportagem do A TARDE, na tarde desta quarta-feira, 10, quando não havia aulas no local. Segundo Clóvis, os dias de maior movimento são terças e quintas-feiras.

No cirquinho, segundo Clóvis, instrutores dão aulas particulares de tecido acrobático, às terças e quintas-feira à noite, para captar recursos. Além disto, à tarde, jovens de Águas Claras, Cajazeiras e bairros do entorno fazem cursos de malabares, trapézio e outros.

"Fazemos um trabalho voluntário, aqui tem aula todos os dias e não temos apoio do estado desde 2007", lamentou. Atualmente, o Circo Picolino sobrevive com o apoio da ONG Conexão Vida e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Além da Escola Picolino da capital baiana, outra foi fundada em fevereiro passado, na zona rural de Sete Brejo, em Jiquiriçá (a 118 quilômetros de Salvador), que atende 40 crianças.

" Tinhamos o apoio da Funarte, por meio do Ministério da Cultura. Mas, como o convênio encerrou, estou tentando escrever nossos projeto em outros editais". revelou o fundador Anselmo Serrat, 68 anos.

Usucapião

Conforme Anselmo, a própria Constituição garante o direito de posse do terreno em Pituaçu, pois a ONG desenvolve um trabalho social que beneficia a população soteropolitana.

"Ganhamos o direito de usucapião (modo de aquisição da propriedade e ou de qualquer direito real que se dá pela posse prolongada da coisa), que foi concedido pela Justiça há quatro anos", lembrou.

Além disso, ele destacou que o advogado da escola está com toda a documentação em mãos que comprova os 30 anos de ocupação da área: "No início da gestão do prefeito ACM Neto, fomos chamados pela Fundação Gregório de Mattos para uma reunião, mas depois não houve mais conversa", comentou Serrat.

Mesmo sabendo da possibilidade de serem retirados do local de funcionamento na orla, Anselmo Serrat mantêm o foco nos projetos educacionais.

"Já escutamos várias histórias. Uns dizem que vamos para o Parque da Cidade, mas ainda não há confirmação. Quero deixar claro que a luta da nossa instituição não é por terra, mas educação" explicou.

