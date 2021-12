Picolino inaugura lona nova com música, dança, poesia, capoeira e circo

O Circo Picolino, no bairro de Pituaçu, em Salvador, inaugura sua nova lona neste sábado, 29, e domingo, 30, com um concerto da Banda Sinfônica da Paz, do Neojibá, exposição e espetáculos de música, dança, poesia, capoeira e circo. A entrada é franca, a partir das 14h30.

Vão se apresentar as bandas mirins do Ilê Ayê e do Olodum, a Escola de Dança da FACEBA e as crianças do Programa Conexão Vida e do Grupo Arte Consciente, de Saramandaia. No domingo, tem o Espetáculo “Que tal o Impossível”, com os alunos do I Curso Livre de Circo da Bahia.

Os espetáculos e exposições vão mostrar os trabalhos das onze instituições que vão fazer a gestão compartilhada do circo nos próximos seis meses. No encerramento, serão apresentados os jovens indicados por cada instituição que formarão o colegiado para planejar e executar a utilização coletiva do espaço: Grupo Arte Consciente, de Saramandaia; Bagunçaço; Centro de Formação em Artes, da Funceb - CIPÓ - Comunicação Interativa; Centro de Referência Integral de Adolescentes - CRIA; Escola Picolino; Escola Olodum; Ilê Aiyê; Pé de Moleque; Projeto Axé e Programa Conexão Vida.

Programação:

Sábado:

14h30h - Abertura com a Banda Sinfônica da Paz , do Núcleo Bairro da Paz., do Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia).

15h15 - Balé da Escola de Dança da FCEBA

16h - Espetáculo de circo –Toda criança tem um sonho...Que tal o inesquecível? Com alunos da Escola Picolino de Artes do Circo.

17h – Homenagem com a entrega da Placa de Reconhecimento “Você fez o impossível, a Cesare de la Rocca, fundador do Projeto Axé.

17h30 Vídeo da CIPÓ.

18h15 - Encerramento com a Banda Mirim Olodum.

Domingo:

14h30 – Abertura com solo de Jonga Lima e poesia de Gregório de Matos, com João Paranhos

15h – Programa Conexão Vida - Apresentação de Balé Clássico da Associação Ação Social Mosteiro do Salvador e Mobilização Musical do Instituto Comunitário Iniciação Musical Arteducação – Alice

16h - Banda do Ilê Aiyê

17h - Projeto Arte Consciente: dança Afro, box, capoeira e circo.

18h30 - Espetáculo Circense – Que tal o Impossivel? Com artistas do curso de formação da Escola Picolino.

