PGE promove selo de combate ao racismo institucional

Acontece nesta quinta-feira, 1º, o lançamento do selo de combate ao racismo institucional. O projeto foi desenvolvido pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e faz parte da serie de atividades em prol ao combate ao racismo e a garantia e ampliação dos direitos da população negra em celebração ao Novembro Negro.

O evento será realizado na sede do órgão, localizada no Centro Administrativo da Bahia em Salvador. Com o objetivo de que a administração pública e a sociedade civil, de forma geral, se conscientizaram da importância e necessidade do discursão e do combate ao racismo em todas as suas formas.

Durante o Novembro Negro da PGE haverá um curso sobre "Racismo Institucional". O intuito do curso é incentivar e promover o desenvolvimento de uma disposição cultural entre o quadro de servidores públicos para que o embate ao racismo institucional possa ser absorvido em todas as etapas.

