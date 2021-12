PF realiza Operação contra o Jogo do Bicho

Atualizada às 18h22

Os Ministérios Públicos Estadual e Federal e Polícia Federal, colocaram em prática uma operação conjunta nesta terça-feira, 21, contra o Jogo do Bicho na Bahia e em outros estados do Nordeste. Cerca de 30 policiais foram deslocados para a sede da casa lotérica Paratodos Bahia, em Pituaçu, desde o início da manhã, para cumprir um mandato de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

Até agora, já foram apreendidos sete cofres, 50 computadores pessoais, 600 máquinas caça-níqueis, barras de ouro, que eram usadas como peso para papel, além de duas máquinas que realizam os sorteios do jogo e registravam as apostas de todo o estado. A contagem do dinheiro encontrado ainda não foi finalizada. Documentos apreendidos em Pituaçu mostram investimentos de R$ 2,5 milhões em órgãos de previdência privados e faturamento da companhia de R$ 5 milhões ao mês somente com a venda de créditos para telefone celular em Salvador.

Cerca de 80 funcionários da lotérica foram mantidos numa área reservada no estabelecimento durante as buscas após serem revistados. O chefe de Segurança do local, ainda não identificado, foi preso portando duas armas e liberado após assinar um Termo Circunstanciado. Três funcionárias passaram mal durante a abordagem da polícia e foram atendidas no posto de saúde do próprio estabelecimento.

A Operação começou por volta das 8h30 e conta com 12 viaturas no local. Também estão sendo realizadas buscas em outras 33 Casas de Jogo do Bicho, localizadas em pontos “estratégicos” da capital baiana, sob mandado de vistoria de fechamento das casas pela Polícia Federal.

A Paratodos Bahia possui 4 mil pontos de venda de Jogo do Bicho só em Salvador, com cerca de 4 mil funcionários. A empresa possui o controle do Jogo do Bicho no Estado, em outros estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais (15% do mercado).

*com informações de Deodato Ancântara e Samuel Lima, do A Tarde

