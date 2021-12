PF prende três na Barra com 18 Kg de cocaína e R$ 43 mil

A Polícia Federal (PF), prendeu dois homens e uma mulher por tráfico de entorpecentes, na noite da última quarta-feira, 15, com 18 kg de cocaína e cerca de 2 kg de maconha. Os policiais também encontraram com os presos uma soma em dinheiro no valor de R$ 43 mil reais. A prisão ocorreu no bairro da Barra em Salvador, por volta das 19h.

Na ação, após informações obtidas, a PF deslocou alguns policiais para o entroncamento da Avenida Marquês de Caravelas com a Marquês de Leão, e por volta das 18h30, os agentes que estavam no local perceberam a chegada de uma moto que era conduzida por um homem e que tinha uma mulher na garupa. Após estacionarem a moto, chegou ao local um Fiat Strada, que era conduzido por um outro indivíduo.

Este desceu do carro e foi até a mulher, onde pegou uma mochila e retornou ao seu veículo. Minutos depois, os policiais deram início a abordagem quando perceberam que o indivíduo havia voltado ao local e devolvido a mochila que pegou anteriormente. Todos os presos foram indiciados por crime de tráfico de drogas (Incursos nas sanções penais dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006 - Lei de Entorpecentes).

A PF realizou a apreensão da motocicleta Honda, o Fiat Strada e um Corolla conduzido por um outro suspeito que conseguiu fugir da perseguição policial, abandonando em seguida o carro.

Os presos foram encaminhados para o sistema prisional de Salvador, onde ficarão à disposição da Justiça Estadual.

