PF prende três homens com mais de 30 cartões roubados

A Polícia Federal anunciou na tarde desta segunda-feira, 13, a prisão de três pessoas que portavam mais de trinta cartões de crédito desviados do Centro de Distribuição Domiciliar CDD/Sumaré dos Correios, em um condomínio de luxo no Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com informações da PF, o grupo, que foi detido na última sexta-feira, 10, realizava contatos com os titulares dos cartões e com os bancos, e conseguiam desbloquear os cartões desviados, realizando então saques em caixas eletrônicos.

No local foram apreendidos inúmeros cartões de crédito, dinheiro, correspondências bancárias, computador e uma moto, que a polícia acredita que tenha sido comprada com os cartões roubados.

Investigações - A Operação "Distrito 707", distrito este em que um dos presos trabalhava como carteiro, é continuação das investigações realizadas pela Polícia Federal desde outubro de 2011. Os outros dois integrantes do grupo já haviam sido presos anteriormente pela Polícia Federal no ano de 2011, durante a deflagração da "Operação Carta na Manga 1" que desbaratou três quadrilhas de fraudadores de cartões de crédito que patrocinavam assaltos a carteiros visando a obtenção do cartões.

