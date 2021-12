PF prende principal fornecedor de drogas de Salvador

A Polícia Federal (PF) e a Rondesp da Polícia Militar prenderam três suspeitos de tráfico de drogas no bairro de Valéria. Entre eles está, segundo a PF, um dos maiores traficantes de drogas do bairro e principal fornecedor de drogas para Salvador e região metropolitana, conhecido como Rob. A polícia divulgou apenas as iniciais dos presos, RS, JRC e RLGL (Rob), para não atrapalhar as investigações.

A prisão aconteceu após uma denúncia recebida pela polícia, na sexta-feira, 14, e divulgada apenas nesta segunda-feira, 17. Com o trio a PF apreendeu aproximadamente 23 kg de cocaína, em tabletes envolvidos por fita adesiva, dois veículos - sendo um táxi VW Fox 1.0 e um Astra cor prata -, cédulas de dinheiro que somavam a quantia aproximada de R$12.000,00, uma pistola calibre 9MM, um rádio de comunicação com 3 baterias, um suporte para tiros e rajadas e uma luneta noturna de precisão, que normalmente é utilizada acoplada a armas de grosso calibre.

De acordo com a Polícia, os três foram encaminhados para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde ficarão à disposição da Justiça.

adblock ativo