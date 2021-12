PF prende homem que tentava transportar cocaína para Espanha

A Polícia Federal (PF) prendeu no Aeroporto Internacional de Salvador um espanhol de 22 anos que tentava transportar pouco mais de cinco quilos de cocaína para a cidade de Barcelona, na Espanha. A prisão aconteceu na tarde da última terça-feira, 23, mas a informações só foi divulgada nesta quinta, 25.

A PF encontrou a droga em seis embalagens de loção para corpo. Ao abrir a tampa de um dos frasco, os policiais perceberam um líquido amarelado. Após exame realizado, foi constatado a presença de cocaína no interior das embalagens.

O espanhol, que não teve o nome divulgado, havia chegado no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 2014. Mas, nos últimos dias, ele estava hospedado em um hotel em Salvador, próximo à rodoviária.

O homem foi levado para o sistema prisional de Salvador e será julgado com base no art.33, combinado com o art. 40,I, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

adblock ativo