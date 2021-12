PF prende homem que tentava embarcar com drogas em Salvador

A Polícia Federal (PF) prendeu, no Aeroporto de Salvador, um brasileiro de 29 anos que tentava embarcar para Lisboa (Portugal) com 920 gramas de cocaína na bagagem. O homem foi detido na tarde desta terça-feira, 28, mas as informações sobre a ocorrência foram divulgadas nesta quarta, 29.

Com o auxílio do aparelho de raio-x, os agentes perceberam a presença de uma droga armazenada em cápsulas, que estavam escondidas em diversos frascos de xampu dentro da mala.

Os policiais então levaram o suspeito e a bagagem até a sala da PF no aeroporto. Ao abrirem os frascos, constataram a presença da cocaína.

O homem, natural de Teresina (PI) e que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e conduzido com a droga até a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Salvador.

Homem levava drogas em frascos de xampu (Foto: Divulgação | Polícia Federal)

adblock ativo