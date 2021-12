PF prende 3 e apreende 36 kg de cocaína em hotel

Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante pela Polícia Federal (PF) no bairro de Ondina, em Salvador, na noite do último domingo, 28. Eles estavam hospedados em um hotel e foram flagrados com 36 Kg de cocaína. A informação sobre a prisão só foi divulgada pela polícia nesta quarta-feira, 1º.

Segundo a PF, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/BA) realizaram a abordagem no momento em que o trio retornava de um restaurante, por volta das 23h30. Os suspeitos já estavam sendo investigados há cerca de um mês.

A droga estava escondida em um carro, um Corolla com placa de São Paulo, estacionado na garagem do hotel. A cocaína se encontrava em um fundo falso do banco traseiro e no painel frontal do veículo.

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha é oriunda dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas trazia a droga da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Todos foram conduzidos para a Cadeia Pública de Salvador, onde ficarão à disposição da Justiça.

