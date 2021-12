PF faz maior apreensão de ecstasy do aeroporto de Salvador

Mais de 50 mil comprimidor de ectasy foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. A droga foi encontrada no fundo falso de duas malas, transportadas por um homem de 26 anos, que desembarcou de um voo de Lisboa, em Portugal, para a capital baiana. De acordo com a PF, essa é a maior apreensão de ectasy feita no aeroporto de Salvador.



O acusado foi flagrado quando passava pelo aparelho de raio x da polícia. Ele foi preso e informou que recebeu a droga na França e que levaria para o Espírito Santo. Ele vai responder por tráfico internacional de entorpecentes, onde a pena pode chegar a mais de 15 anos de reclusão e multa.

Segundo a PF, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

A apreensão aconteceu nesta quinta, 2, mas só foi divulgada nesta segunda, 6.

adblock ativo