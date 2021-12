PF deflagra operação contra fraude em fundos de pensão na BA

Policiais federais deflagraram nesta segunda-feira, 5, a "Operação Greenfield" para apurar fraudes contra os quatro maiores fundos de pensão do país: Funcef (de funcionários da Caixa), Petros (de empregados da Petrobras), Previ (de trabalhadores do Banco do Brasil) e Postalis (de trabalhadores dos Correios).

A ação acontece na Bahia (em Salvador e Ilhéus), São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Amazonas, além do Distrito Federal.

Foram expedidos 127 mandados judiciais: sete de prisão temporária, 106 de busca e apreensão e 34 de condução coercitiva. Também foi autorizado o sequestro de bens e o bloqueio de ativos e de recursos em contas bancárias de 103 pessoas físicas e jurídicas que são alvos da operação, no valor aproximado de R$ 8 bilhões.

Salvador

Cerca de 560 policiais federais participam da operação. Um dos locais alvo da ação em Salvador é um dos imóveis do prédio Yacht Privilege, na ladeira da Barra. São cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de condução coercitiva na capital baiana.

Policiais federais também cumprem um mandado de busca e apreensão em Ilhéus, no interior da Bahia.

Operação em Salvador ocorreu no prédio Yacht Privilege (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, o esquema foi descoberto após examinar 10 casos de déficits bilionários apresentados pelos fundos de pensão. Ao analisar os dados, descobriu-se que em oito situações foram realizados investimentos de forma temerária ou fraudulenta.

O esquema envolvia um núcleo empresarial, outro de dirigente de fundos de pensão, um de empresas avaliadoras de ativos e mais um de gestores e administradores dos Fundos de Investimentos em Participações (FIPs).

adblock ativo