PF deflagra nova fase da Lava Jato na Bahia e Rio de Janeiro

Mais uma fase da Operação Lava Jato foi deflagrada nesta segunda-feira, 16. A ação denominada "Corrosão" cumpriu um mandado de busca e apreensão com condução coercitiva em Salvador. O alvo da operação foi levado para a sede da Polícia Federal, em Água de Meninos, na capital baiana, e depois liberado.

A PF também cumpre outros quatro mandados de condução coercitiva no Rio de Janeiro, Rio Bonito, Petrópolis e Niterói, no Rio de Janeiro, além de 11 de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Essa etapa da operação tem como alvo ex-funcionários da Petrobras, que são investigados por recebimento indevido de valores por parte de representantes de empresas contratantes da estatal. De acordo com a Polícia Federal (PF), os contratos tinham relação com as refinarias Abreu e Lima e Pasadena. Em Salvador, o suspeito já foi ouvido e liberado.

Também é investigada a atuação de novo operador financeiro, que facilitava a movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes da Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

Os suspeitos vão responder por prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A ação é comandada pela Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

