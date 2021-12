PF deflagra ação para apurar desvio de R$ 6,6 milhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 2, a "Operação Orobó", com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana e Ruy Barbosa, todos na Bahia.

A ação desta quinta é um desdobramento da "Operação Águia de Haia", realizada em julho de 2015. Na capital baiana, a PF realiza buscas nos edifícios Salvador Shopping Business, ao lado do Salvador Shopping, e no Centro Comercial Gold Center, na avenida Vasco da Gama.

Com a ação anterior, a Polícia Federal detectou um esquema de desvio de recursos públicos que causou um prejuízo de mais de R$ 6,6 milhões aos cofres do município de Ruy Barbosa.

Agora, o objetivo da investigação é localizar e apreender provas da ocultação dos valores desviados, que, suspeita-se, teriam sido utilizados na aquisição de imóveis, veículos e outros bens.

Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios de dois advogados suspeitos de participar da organização criminosa. A suspeita é que eles teriam agido para atrapalhar o andamento das investigações. Cerca de 30 policiais federais participam da ação.

O nome da operação, Orobó, é uma referência a uma serra que fica próximo ao município de Ruy Barbosa. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Agentes da PF durante buscas e apreensão no Centro Empresarial Gold Center (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Outra operação

Além da Operação Orobó, a Polícia Federal deflagrou outra operação na Bahia nesta quinta. As informações sobre essa nova ação ainda não foram divulgadas, mas agentes da PF cumprem mandados em um prédio no bairro Cidade Jardim. Às 10h30 será realizada uma coletiva de imprensa para revelar detalhes sobre as duas investigações.

