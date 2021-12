PF cumpre mandados de nova fase da Lava Jato na BA

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 5, mais uma fase da Operação Lava Jato. São conduzidos 62 mandados judiciais na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Em Salvador, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e um de condução coercitiva. Os agentes estão no Condomínio Serra da Raiz, rua da Grécia, no Comércio. Há informações que uma empresa da área de óleo e gás tem sede no local.

Cerca de 200 policiais participam dessa nona etapa da Operação Lava Jato. De acordo com a PF, essa fase foi deflagrada após a análise de documentos e contratos apreendidos anteriormente, além de informações repassadas por um dos investigados e denúncias de uma ex-funcionária de uma das empresas investigadas.

Os envolvidos poderão responder por crime de fraude a licitação, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Operação Lava Jato apura um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras.

