PF ataca máfia do G-8

A fraude, que permeou a prestação de serviço ao setor público baiano, por mais de dez anos, rendeu pouco mais de R$ 1,3 bilhão, segundo a Polícia Federal – que tem como base inquérito coordenado pelo Ministério Público Federal (MPF). Ontem, a investigação de quase três anos deflagrou a Operação Jaleco Branco e levou à cadeia 16 pessoas, em Salvador.

Com prisões temporárias de cinco dias, decretadas pela ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram presos na capital baiana parte da cúpula do chamado G-8 (oito grupos empresariais que, nos últimos dez anos, teriam dominado os contratos de prestação de serviços gerais, portaria, vigilância e segurança na Bahia), empresários tidos como laranjas do grupo e servidores públicos de alto escalão.

Dos 18 mandados de prisão expedidos, foram detidos e já levados a Brasília o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ex-presidente da Assembléia Legislativa baiana, Antônio Honorato, o ex-presidente do Esporte Clube Bahia e ex-deputado estadual, empresário Marcelo de Oliveira Guimarães, a procuradora-geral da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ana Guiomar Nascimento, o ex-procurador do Estado, Francisco Borges, o ex-diretor administrativo da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab), Hélcio de Andrade Júnior, e os empresários Clemilton de Andrade Rezende, Fábio de Oliveira Rezende (filho de Clemilton), Jairo Barreiro Almeida, o Jairo Barão, Jairo Almeida Filho, conhecido como Jairinho, Afrânio Mattos, Eujácio Andrade,Marcelo Santana Almeida, Cleiton Rezende e Ailton Costa.Outras duas pessoas também foram presas, mas a PF não confirmou os nomes.

Os dois mandados de prisão, que a PF também tentou manter em sigilo, mas fontes internas revelaram, seriam contra os empresários Gervásio Oliveira e José Tarcísio, o primeiro ex-presidente da Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C LTDA (Somesb/FTC), o segundo diretor da empresa GE.

Segundo os dois delegados da Superintendência de Inteligência da PF (chamados apenas de Rosset e Wellington, pelos colegas – que não quiseram se identificar), haveria mais de cem pessoas envolvidas no “consórcio criminoso”.

“Algumas que deverão ter prisão decretada em breve e outras, de menor peso na organização, que serão indiciados em inquérito no decorrer das investigações”, disse um dos delegados.

Ainda segundo esse delegado, o ex-deputado Marcelo Guimarães e os empresários Clemiton Rezende e Jairo Barão seriam, “em volume de negócios no consórcio e poder de decisão”, os líderes da organização criminosa, que teria começado a ser articulada no começo dos anos 90.

MODUS OPERANDI – Segundo os delegados, o “esquema” partiu dos empresários da prestação de serviço, que combinavam entre si o resultado das licitações. “Eles lotearamos serviços; cada um ganhando contrato em determinado setor, claro que com a participação de servidores públicos das secretarias, corrompidos pela organização”, detalhou.

Na outra forma, segundo o delegado “Wellington”, servidores públicos, tanto do Estado quanto do município, eram cooptados para ajudar na fraude por meio dos contratos emergenciais: “Esses servidores preparavam a situação para parecer que havia a necessidade da contratação emergencial, o que acontecia com freqüência e favorecia às empresas do esquema”, disse um dos federais.

Um deles citou o caso da Ufba, onde os serviços de segurança seriam contratados sem licitação, desde 1998, o que teria implicado a procuradora geral, Ana Guiomar.

Há sete dias, a mesma procuradora atuou ao lado de alguns dos delegados que a prenderam ontem – e que a levaram algemada para a sede da PF, em Água de Meninos –, na expulsão de estudantes, da Reitoria da Ufba (Canela).

A Jaleco Branco – que envolveu cerca de 200 policiais federais da Bahia, Brasília e Alagoas, e faz alusão ao grande número de fraudes nos contratos ligados aos órgãos de saúde pública – foi desencadeada no final da madrugada de ontem, quando cerca de 20 equipes passaram a cumprir, às 6 horas, os 18 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão.

Os acusados foram levados à sede da PF durante a manhã. À tarde, foram qualificados e submetidos a exames de corpo de delito e, à noite, transportados para Brasília. Um ônibus os transportou de Água de Meninos ao aeroporto, escoltado por dezenas de agentes que seguiam em outro ônibus e pelo menos dez carros.

Na chegada ao terminal de cargas, uma viatura da PF com três agentes impediu o acesso da imprensa ao embarque dos presos na aeronave, em um vôo que saiu às 21h45, do Aeroporto Internacional de Salvador. O embarque foi feito pelo terminal de cargas e não pelo terminal de passageiros.

PRINCIPAIS – A PF não revelou, mas no sumário do relatório de investigação do MPF, há a lista de "empresas selecionadas" para a investigação, “pinçadas” em meio a outras, cuja apuração ainda não é conclusiva: Postdata Bahia Informática Ltda., Organização Bahia Serviços de Limpeza e Locação de Mão de Obra, Seviba (Segurança e Vigilância da Bahia Ltda.), Higiene Administração e Serviços Ltda., Organização Auxílio Fraterno, Ascop Vigilância e Segurança Patrimonial, Macrosel Serviços de Limpeza e Gestão Empresarial, Yumatã Empreendimentos e Serviços e Manutenção Ltda., Masp Locação de Mão-de-Obra Ltda. e Protector Segurança Ltda.

Há 25 empresas cujo envolvimento está confirmado, mas há várias outras, em nomes de laranjas, mas ainda sob investigação”, disse o delegado Wellington”.

Os presos irão responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tráfico de influência e diversos crimes previstos na Lei de Licitações Públicas. Todos tiveram os mandados de prisão temporária determinados pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que deverá, ainda hoje, começar a colher os primeiros depoimentos, em Brasília. A ministra cancelou compromisso em Salvador, ontem, pelo volume de trabalho, como pedidos de habeas corpus.

