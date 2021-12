PF apreende a maior carga de maconha prensada do N/ NE em Salvador

Um caminhão carregado com cerca de quatro toneladas de maconha foi apreendido na madrugada desta sexta-feira, 14, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. De acordo com a Polícia Federal (PF), que participou da ação, essa é a maior apreensão de maconha prensada no Norte/ Nordeste.

Sete pessoas foram presas na ação e cinco veículos apreendidos. O dono da droga foi identificado pelas iniciais B.O.A. Ele foi um dos detidos.

A ação foi deflagrada após denúncia. A droga estava escondida em uma carga de cebola. Além da PF, o trabalho teve a participação de uma força tarefa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Droga estava escondida em carga de cebola (Foto: Divulgação | PF)

