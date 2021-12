PF apreende 72,8 Kg de cocaína na BR-324

A Polícia Federal apreendeu, neste domingo, 10, 72,8 kg de cocaína na BR-324, nas imediações de Amélia Rodrigues. Na ação, foram presas as duas pessoas que transportavam a carga de entorpecentes. A informação foi divulgada pela PF nesta segunda-feira, 11.

A interceptação aconteceu depois que, no dia último dia 7, a PF de Montes Claros (MG) informou que um veículo estaria transportando drogas para a capital baiana. Com a informação, a polícia começou a monitorar o carro.

Durante a investigação, a PF identificou outro veículo que atuava como batedor e fazia o mesmo percurso do veículo com a droga. A abordagem dos dois carros aconteceu em um posto de combustível e a droga foi retirada do fundo falso de um dos veículos. O condutor confirmou que transportava a droga de Corumbá/MS para Salvador.

Os presos foram encaminhados ao Posto da Polícia Federal em Feira de Santana onde foi lavrado o flagrante. Em seguida foram encaminhados ao Presídio Regional de Feira de Santana onde permanecerão à disposição da Justiça Estadual.

