Pets fazem sucesso nas redes sociais

Há algum tempo, quando o cirurgião-veterinário Mário Jorge Melhor foi realizar um procedimento de rotina em uma cadela, a anestesista do centro cirúrgico alertou, rindo: “Cuidado com essa mocinha, ela é muito famosa no Instagram!”.

Foi assim que ele ficou sabendo que existe um universo de webcelebridades animais. “Eu achei hilário. É engraçado que o dono vire uma persona, assuma a identidade e comece a falar como se fosse o bicho”, apontou o veterinário.

Uma das fanpages de Facebook que homenageiam os pets, a brasileira Catioro Reflexivo, é acompanhada por mais de 2.109.770 internautas. Outras internacionais, como Grumpy Cat (gato mal-humorado) e Doug, the Pug (Doug, o Pug), já somam, juntas, 13.974.580 curtidas. Estes números atestam algo facilmente dedutível: o fascínio humano com animais de estimação.

No instagram, rede que tem fotos como foco principal, também é possível encontrar perfis bem famosos, como o do Shih-tzu baiano Chico Auau (@chico–auau). Sua rotina é acompanhada por 76 mil e 900 seguidores.

A dona, a publicitária Ana Carla Peixoto, 30 anos, resolveu criar um perfil para o cão quando percebeu que postava mais fotos dele do que dela na própria página. “Não imaginava que ia tomar essa proporção em um primeiro momento, fiquei até meio assustada. As pessoas comentam, participam, rezam por ele, é como se fosse mesmo uma celebridade”, disse.

Ana Paula acredita que parte da “fama” foi resultado da alimentação e estilo de vida natural de Chico, que consome vegetais e proteínas preparadas em casa. “Eu opto por uma alimentação mais saudável, indico produtos e coisas que realmente gosto”, afirmou.

O alcance se tornou cada vez maior. Algumas empresas que produzem apetrechos e produtos para animais já fazem parceria com Chico. “Recomendo uma empresa de coleira e usam o meu cupom de desconto, recebo o retorno de 10% do valor”, explicou.

Compartilhar dicas e vivências com produtos e apetrechos foi o motivo pelo qual a urbanista Mariana Almeida, 35, resolveu criar também um instablog para os dois cachorros dela, Cacau e Dendê (@dendeecacaudabahia).

“Mostramos as descobertas e já fizemos amizade com outras pessoas que me passaram dicas”, falou. Em relação à segurança na hora de fazer fotos e vídeos, ela indica que haja um “resguardo com o que se mostra, como endereço, fachada do prédio e outras coisas”, destacou.

Emoções positivas

Para a psicóloga Tatiana Gonçalves, sempre existiu a exposição dos animais em concursos de beleza, por exemplo. “Essa relação de orgulho sempre existiu e o que vemos com as redes sociais é uma ampliação disso”, explicou. Segundo ela, há um interesse nos vídeos e fotos porque os animais trazem emoções positivas.

Além disso, Tatiana ressaltou a importância social de alguns perfis de celebridades animais. “Essas páginas normalmente abrem o caminho para a adoção de pets e inibem práticas de violência animal, o que é positivo”, citou.

Mesmo assim, existem lados negativos da exposição. “É complicado quando o uso se torna uma obsessão, afetando o trabalho ou as relações pessoais e a vida do dono”, falou a psicóloga.

De acordo com Mário Melhor, a saúde e o bem-estar dos pets deve permanecer em primeiro lugar. Uma das preocupações do veterinário é com as indicações de remédios e tratamentos sem a prescrição médica.

“Muitas vezes, internautas utilizam os aplicativos e as próprias conversas por meio das redes sociais para medicar os pets. Isso eu acho perigosíssimo, a partir do momento que você se desfaz do acompanhamento do veterinário”, advertiu ele.

Confira alguns programas Doghero - Neste app, é possível encontrar, por preços acessíveis, anfitriões para receber cães enquanto os donos viajam. Disponível para Android e Ios Dog Whistle - Com apito de alta frequência, o programa auxilia no treinamento de cachorros sem necessidade de adestramento profissional. Disponível para Android e Ios Petphone - Nele, é possível organizar e criar uma lista com informações sobre o animal, como vacinas, medicações e atividades feitas pelo bicho. Disponível para Android e Ios Mapmydog - Oferece a possibilidade de registro dos passeios com o cão, acompanhando trajeto, distância percorrida, velocidade, ritmo e calorias pelo GPS do celular. Disponível para Android e Ios Petminder - No aplicativo, é possível criar lembretes e alarmes na hora de dar medicamentos ou repor a ração. Disponível para Android e Ios Cat Alone - Possui insetos, luzes, e outros objetos se movendo na tela para gatos ‘caçarem’. Disponível para Android e Ios

