Petroleiros protestam contra leilão de Libra em Salvador

Petroleiros e terceirizados da Petrobras, que estão em greve desde o último dia 17, protestam nesta segunda-feira, 21, no Itaigara. O ato também tem a participação de outros movimentos sociais.

O grupo realiza uma manifestação contra o leilão do campo de Libra do pré-sal, que acontece nesta segunda, no Rio de Janeiro. Os manifestantes consideram o leilão como uma entrega de riqueza do País. Por conta do protesto, o trânsito está complicado na Avenida ACM.

Além do protesto em Salvador, manifestantes também realizam atos no Rio de Janeiro, onde houve confronto com a Força Nacional de Segurança com feridos.



O leilão é primeiro que prevê a exploração de petróleo e gás natural na camada pré-sal sob regime de partilha (a União fica com parte do óleo extraído pelas empresas vencedoras). A Agência Nacional de Petróleo (ANP) estime que a exploração do campo deve dobrar as reservas nacionais de petróleo. O campo de Libra é considerado a maior reserva do produto do Brasil.

Manifestantes querem que exploração do campo de Libra seja realizada pela Brasil (Foto: Reprodução | Facebook)

adblock ativo