Petrobras: terceirizados protestam em frente à sede do órgão

Cerca de 100 funcionários da Worktime, empresa que presta serviço de assessoria administrativa à Petrobras, fizeram uma manifestação na tarde desta segunda-feira, 1º, em frente à sede do órgão, no bairro do Itaigara.

Os trabalhadores reivindicam o pagamento das verbas de rescisão por parte da empresa, relativas ao contrato válido por três anos que expirou no dia 28 de janeiro deste ano.

De acordo com o Sindicato de Petroleiros da Bahia (Sindipetro), o pagamento seria feito em até cinco dias, porém, até esta segunda os valores não haviam sido pagos e a empresa não havia se posicionado a respeito.

O diretor do Sindipetro, Leonardo Urpia, informou que os valores ultrapassam os R$ 6 milhões e estão retidos pela Petrobras, sem repassar para a terceirizada. Segundo ele, a estatal precisa de uma confirmação de quitação da terceirizada relativas a verbas sociais (INSS, FGTS, e outros compromissos), o que ainda não aconteceu.

"A Worktime não apresentou a quitação das verbas sociais à Petrobras, por isso a estatal não fez o pagamento para eles fazerem o repasse. Eles precisam da confirmação por parte da terceirizada. E, o que nós queremos é apenas que a Worktime confirme para que todos recebam os pagamentos pela rescisão dos seus contratos", comentou Urpia.

Procurada por A TARDE, a Petrobras informou que o assunto é de responsabilidade da Worktime e não se posicionaria a respeito da manifestação. A Worktime, por sua vez, respondeu que o assunto é de ordem judicial e somente a diretoria poderia se pronunciar.

