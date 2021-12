Petrobras abre novo processo seletivo com 350 vagas

A Petrobras divulgou novo edital de processo seletivo público nesta quinta-feira, 17, para o preenchimento de 350 vagas.

As inscrições serão abertas no dia 24 e seguem até o dia 13 de dezembro, com taxas de inscrição de R$ 35 para cargos de nível médio e de R$ 50 para cargos de nível superior.

>> Clique aqui e confira o quadro de vagas da seleção

Das oportunidades, 274 serão destinadas aos cargos de nível médio e 76 para nível superior. O edital está disponível no site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) e no site da Companhia (www.petrobras.com.br). A remuneração mínima inicial varia entre R$ 2.170,84 e R$ 6.217,19.



As provas são objetivas e estão previstas para serem realizadas em 22 de janeiro de 2012.



Benefícios - Além do remuneração, a Petrobras também oferece uma série de benefícios, como previdência complementar, plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e benefícios educacionais para dependentes, entre outros.







adblock ativo