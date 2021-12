Pessoas são detidas após confronto com a PM durante protesto

Moradores protestam nas imediações da Estação Pirajá, em Campinas de Pirajá, no início da tarde desta terça-feira, 17. O grupo colocou fogo em objetos na pista, bloqueando a passagem. Policiais militares foram acionados e houve confronto com os manifestantes.

Os PMs jogaram gás lacrimogêneo, dispersando o grupo. Em seguida, algumas pessoas teriam arremessado pedras nos policiais.

Pelo menos, duas pessoas foram detidas. A manifestação é contra a morte de um homem de 21 anos na região no domingo, 15. Um carro do Corpo de Bombeiros está no local para debelar as chamas que foram colocadas nos objetos.

Três pistas que dão acesso à região da Estação Pirajá foram bloqueadas, impedindo a passagem dos coletivos.

